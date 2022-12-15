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Dünya

AB liderleri Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Bosna Hersek'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesi kararına onay verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.12.2022
AB liderleri Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini onayladı

Brüksel

Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirdi.

AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirdi.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu tarihi bir karar. Bosna Hersek'in geleceği AB'dedir." ifadesini kullandı.

AB Konseyi, 23 Haziran'da Bosna Hersek'e aday statüsü vermeye hazır olduğunu belirtmiş, bu amaçla Komisyonu, belirlenen 14 temel önceliğin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet etmişti.

Oliver Varhelyi de 12 Ekim'de "potansiyel aday" ülke durumundaki Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesi yönünde teklifte bulunulduğunu duyurmuştu.

Adaylık statüsü, bir ülkenin uzun yıllar alacak AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluşturuyor. Bir ülkeye aday statüsü verilmesinden sonra koşulların yerine getirilmesi şartıyla ilerleyen aşamalarda katılım müzakereleri başlıyor. Katılım müzakerelerinin başlaması yıllar alabiliyor.


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