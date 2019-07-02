AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.
Brüksel
AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.
AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.