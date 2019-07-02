Euro
6.40
Dolar
5.66
BIST 100
100,201.00
Altın
1,405.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

Ata Ufuk Şeker,Şerife Çetin   | 02.07.2019
AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

Brüksel

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştı.

AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler

Benzer haberler

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu

AB Liderler Zirvesinden sonuç çıkmadı

AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor

AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor
AB Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı

AB Filistin'deki polis misyonunun görev süresini uzattı
İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak açıklama

İran ile ilgili 6 AB ülkesinden ortak açıklama