AB Liderler Zirvesi sona erdi
AB Konseyi Başkanı Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." dedi.
Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumunun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Brexit sürecinde son gelişmelerin ele alındığını belirten Tusk, gelecekte İngiltere ve AB arasında olabildiğince yakın ilişkiler kurmak istediklerini ve anlaşmasız ayrılık senaryosundan kaçındıklarını söyledi.
Tusk, "AB, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyon konusunda görüşmeye hazır ama ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeye açık değil." ifadelerini kullandı.
Liderlerin, AB'de ekonomik ve parasal birliği güçlendirme konusunu da ele aldıklarına işaret eden Tusk, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve pek çok ülkenin destek verdiği Avro Bölgesi bütçesi konusunu görüştüklerini vurguladı.
Tusk, "Avro Grubu, uzun vadede AB bütçesine entegre edilecek Avro Bölgesi bütçe enstürmanı konusunda çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu.
Tusk, finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ise yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
AB Komisyon Başkanı Juncker de Brexit konusunda, "Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Toplantıda ekonomik ve parasal konulara odaklandıklarını belirten Juncker, "Avro Bölgesi bütçe enstürmanı ve ESM anlaşması konularında çalışmaları değerlendirdik." diye konuştu.
Juncker, Avrupa çapında mevduat sigorta sistemi kurulmasına yoğunlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Merkel: Oradaki durumdan endişeliyiz
Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu .
Almanya Şansölyesi Merkel, İran ile ilgili zirve çerçevesinde dış politika danışmanları arasında görüşmeler yapıldığını belirterek, "Elbette oradaki durum ile ilgili endişeliyiz ve çok gergin olan durumlarda diplomatik müzakereden ve siyasi çözümden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un yaptığı istişarelerde AB Komisyonu Başkanı için Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki liste başı adaylarının (Spitzenkandidat) hiçbirinin çoğunluğun desteğini alamadığını anımsatan Merkel, "Bu konuda şu an için bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum.'' dedi.
Avrupa Parlamentosunun ilk oturumuna kadar AB Komisyon Başkanlığı için öneri sunmayı hedeflediklerine işaret eden Merkel, "Önümüzde çok iş olmasına rağmen bunu başarmak için şansımız var. AB Liderler Zirvesi’nden çok fazla hayal kırıklığına uğramadım. Dün girişte bugün sürecin sonunda olacağımızı beklemediğimi açıkça ifade etmiştim." diye konuştu.
Merkel, Irak’ın toprak bütünlüğüne ilişkin bir soruya karşılık, ülkesinin Irak politikasında bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Gündemimize bu konuda bir değişiklik yok. Tutumuz aynen devam ediyor. Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir.” ifadesini kullandı.
"AB’de üst düzey bir pozisyona hala hayır diyor musunuz?" şeklindeki soruya da Merkel, "Evet, ben hala ‘hayır’ diyorum. Bu çok sorulduğu için şunu eklemek istiyorum; çoğu kez tekrarladığım ve aynı şekilde söylediğim sözlere saygı duyulmadığı için üzgünüm." yanıtını verdi.
Merkel, Brexit ile ilgili olarak ise İngiltere'de başbakanın belirlenmesinin ardından bu konudaki görüşmelerin süreceğini ifade etti.
Alman Şansölye, zirvedeki iklim sorununa ilişkin görüşmelerin beklediğinden daha iyi geçtiğini söyleyerek, ''Almanya olarak hedeflere ulaşabilir miyiz? Evet, bunu yapabiliriz.'' şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.