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Dünya

AB Libya'da sağlanan ateşkesten memnun

Avrupa Birliği, Libya'da sağlanan ateşkesin siyasi çözüm için diyaloğun tekrar başlatılmasına bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.

Şerife Çetin   | 13.01.2020
AB Libya'da sağlanan ateşkesten memnun

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Libya'da sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. 

Ateşkesin Libya'da siyasi çözüm için diyaloğun tekrar başlatılmasına fırsat tanıyacağına işaret eden Borrell, "Şimdi tüm tarafların ateşkesi uygulaması gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Borrell, AB'nin Berlin sürecine ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduğunun altını çizerek, tüm Libyalıların barış ve refahı hak ettiğini belirtti.

Diğer taraftan yazılı bir açıklama yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de ateşkes duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Silahlı çatışmanın durdurulması, doğru yöndeki ilk adım. AB bunun için çok çaba sarf etti." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla sağlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'taki ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes dün gece TSİ 01.00'de yürürlüğe girmişti.

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