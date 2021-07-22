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Dünya, Koronavirüs

AB Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı

Yetişkin nüfusun yüzde 64,7'sini Kovid-19 karşı aşılayan Avrupa Birliği (AB), temmuz sonu için koyduğu hedefine ulaşmak üzere.

Selen Temizer   | 22.07.2021
AB Kovid-19'a karşı aşılamada hedefine yaklaştı

Brüksel

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezinin verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 64,7'si ilk dozu, yüzde 53'ü ise her iki dozu da oldu.

Böylece 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde 213 milyon 6 bin 969 kişiye ilk doz aşı uygulanırken,167 milyon 560 bin 651 kişi tam aşılanmış oldu.​​​​​​​

Üye ülkeler arasında farklılıklar var

Aşılama oranının en yüksek olduğu Malta'da yetişkinlerin yüzde 84'ü en az bir doz aşı olmuşken, Bulgaristan'da bu oran yüzde 18,3'te kalıyor.

Malta'yı yüzde 82,9 ile Hollanda, yüzde 82,7 ile Belçika, yüzde 81,6 ile Danimarka ve yüzde 78,4 ile Finlandiya takip ediyor.

En az aşılama oranları ise Bulgaristan'dan sonra yüzde 31,1 ile Romanya, yüzde 44 ile Letonya, yüzde 47 ile Hırvatistan, yüzde 47,2 ile Slovakya ve yüzde 49,7 ile Slovenya'da kaydedildi.

AB ülkelerinde 2021'in ilk günlerinde başlayan aşılamalar, ilk aylarda yavaş ilerlemiş, bu nedenle AB yönetimi eleştirilere maruz kalmıştı. Yönetim, AstraZeneca firmasının aşı tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle BioNTech-Pfizer firmasıyla ilave aşı almak üzere anlaşma yoluna gitmişti.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılama hedefini nisan sonunda açıklayan AB yönetimi, temmuz başında yeterli miktarda aşıyı üye ülkelere dağıtmıştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur'un aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.

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