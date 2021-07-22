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Artvin'in Arhavi ilçesinde Mençuna Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede mahsur kalan 8'i çocuk 18 kişi kurtarıldı.
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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 22.07.2021
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

"Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." açıklamasında bulundu.

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