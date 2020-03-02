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Dünya, Koronavirüs

AB 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurdu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tipi koronavirüsle (Kovid-19) çok yönlü mücadele için "Koronavirüs Müdahale Ekibi" kurulduğunu duyurdu.

Şerife Çetin   | 02.03.2020
AB 'Koronavirüs Müdahale Ekibi' kurdu

Brüksel

Brüksel'deki Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nde (ERCC) basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen, AB'nin Kovid-19'un gündeme gelmesinin ardından konuyu yakından takip ettiğini ve bilgilendirmelerde bulunduğunu kaydetti. 

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) Avrupa'da koronavirüsün yayılmasıyla alarm düzeyini ortadan "yükseğe" çıkardığını belirten Von der Leyen, Komisyonun çok yönlü mücadele için "Koronavirüs Müdahale Ekibi" kurduğunu açıkladı.

Von der Leyen, ekibin "tıbbi, ulaştırma ve ekonomi" olmak üzere üç ana başlık altında hareket edeceğini bildirdi.

Ekip tıbbi alanda, bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme, iyileştirme gibi konulara odaklanırken, ulaştırma alanında seyahat önerileri ve Schengen bölgesi gibi konuları ele alacak. Ekonomi alanında ise ekip koronavirüsün işletmelere, ticaret ve endüstriye etkilerini değerlendirecek.

Ekipte AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Adina Valean ve Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni görev alacak.

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