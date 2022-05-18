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Dünya

AB, Körfez İşbirliği Konseyi ile 'stratejik ortaklık' kurduğunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile enerji, yeşil geçiş, iklim değişikliği, ticaret ve ekonomik çeşitlilik, bölgesel istikrar ve küresel güvenlik gibi konularda "stratejik ortaklık" kapsamında birlikte çalışacağını duyurdu.

Selen Temizer   | 18.05.2022
AB, Körfez İşbirliği Konseyi ile 'stratejik ortaklık' kurduğunu açıkladı

Büksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ve Komisyon üyesi Thierry Breton ile birlikte, AB Komisyonu üyelerinin haftalık görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Avrupa güvenlik mimarisindeki değişiklikleri göz önünde bulundurarak hazırladığı savunma harcamaları için ortak mekanizmaya değinen Borrell, "Mevcut yeteneklerimizi artırmamız, nitelik ve nicelik olarak boşlukları doldurmamız gerekiyor. Modern hava savunmasına ihtiyacımız var. Dronlara ihtiyacımız var. Havadan havaya yakıt ikmali yeteneklerine ihtiyacımız var. Tanklara ve zırhlı araçlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Borrell, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için Körfez ülkeleri ile stratejik iş birliği kuracaklarını belirterek, bu ülkelerin bölgede İran ile nükleer anlaşmazlık ve Yemen'deki savaş konularına AB ile birlikte dahli olduğunu vurguladı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada da Borrell'in şu ifadelerine yer verildi:

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ağırlaştırdığı, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik güvensizlik ve önemli zorlukların olduğu bir zamanda, AB ve Körfez ülkeleri daha güçlü ve bir dizi kilit alana yayılan stratejik ortaklıktan fayda sağlayacak."

Açıklamada, iş birliğinin enerji, yeşil geçiş ve iklim değişikliği, ticaret ve ekonomik çeşitlilik, bölgesel istikrar ve küresel güvenlik, insani sorunlar, kalkınma sorunları hakkında AB ve KİK için somut öneriler sunan bir dizi kilit politika alanını kapsadığı kaydedildi.

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