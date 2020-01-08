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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel ile Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'la Brüksel'de bir araya geldi.

Şerife Çetin   | 08.01.2020
AB Konseyi Başkanı Michel ile Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac görüştü

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac öğle saatlerinde Brüksel'de görüştü. 

Temaslar için Brüksel'de bulunan Serrac'ın Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi bekleniyor.

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