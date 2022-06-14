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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel: Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliği

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Batı Balkanlar'ın AB'nin stratejik önceliği olduğunu söyledi.

Lejla Biogradlija   | 14.06.2022
AB Konseyi Başkanı Michel: Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliği

Montenegro

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda AB ile uyumlu hareket eden Karadağ'a teşekkür eden Michel, "Anlaşmaya varılan 6 yaptırım paketiyle Rus ekonomisine baskı uygulamaya devam ediyoruz. Karadağ da Ukrayna'dan gelen göçmenlere kapılarını açtı." dedi.

Michel, Karadağ'ın AB üyelik yolunda oldukça ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliğidir." ifadesini kullandı.

Djukanovic de Batı Balkanlar'ın istikrarının AB üyeliğiyle eş anlamda olduğuna işaret ederek, ülkesinin hukukun üstünlüğü ve adalet konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

Michel, Karadağ ziyareti kapsamında Başbakan Dritan Abazovic ile de görüşecek.

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