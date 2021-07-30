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Dünya

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic: Yardıma hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'deki yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, iş birliği mesajı verdi.

Selen Temizer   | 30.07.2021
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic: Yardıma hazırız

Brüksel

Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde kontrol altına alınamayan yangınları büyük endişe ile takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, "Yardıma hazırız." mesajıyla AB ve Türkiye bayrakları ile iş birliğini sembolize eden işaretleri paylaştı.

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