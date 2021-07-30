AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lenarcic: Yardıma hazırız
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'deki yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, iş birliği mesajı verdi.
Brüksel
Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde kontrol altına alınamayan yangınları büyük endişe ile takip ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, "Yardıma hazırız." mesajıyla AB ve Türkiye bayrakları ile iş birliğini sembolize eden işaretleri paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.