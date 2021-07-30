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Dünya

Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ülkesinin yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 30.07.2021
Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı

İslamabad

Başbakan Han, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ile halkının acısını paylaştıklarını ve onların yanında olduklarını belirtti.

Han, bu zor zamanda Türkiye'nin ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

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