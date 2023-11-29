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Dünya

AB Komisyonu: Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir

Selen Valente Rasquinho  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
AB Komisyonu: Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır. Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir" denildi.

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