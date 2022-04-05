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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidecek

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek için bu hafta içinde Kiev'e gidecek.

Selen Temizer   | 05.04.2022
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Kiev'e gidecek

Brüksel

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, von der Leyen'e AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de eşlik edeceğini bildirdi.

Ziyaretin detaylarıyla ilgili bilgi henüz verilmedi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da geçen hafta Kiev'e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.


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