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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü.

Kübra Kara   | 01.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı. 

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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