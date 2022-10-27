AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova'da
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.
Kosova
Başkent Priştine'de resmi törenle karşılanan von der Leyen ve Osmani, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Osmani, AB'nin Batı Balkanların yanında durması ve başta enerji olmak üzere bölgenin karşı karşıya kaldığı krizler noktasında yardımcı olmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.
AB'nin, Batı Balkanları Avrupa yapılarına entegre etmek için somut adımlar atmasının zamanının geldiğini dile getiren Osmani, bunun, bölgede kalıcı barış ve istikrar için bir ön şart niteliği taşıdığını vurguladı.
Kosova'nın Batı Balkan bölgesinde hukukun üstünlüğü noktasında neredeyse en iyi performans göstermesine rağmen vize serbestisi sürecinde farklı bir standartla karşılaştığı görüşünü paylaşan Osmani, şöyle devam etti:
"World Justice Project'e göre hukukun üstünlüğü alanında reform konusunda Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olmamıza rağmen Kosovalı vatandaşlar, ait oldukları ve demokratik değerleri koruyarak katkıda bulundukları kıta olan Avrupa'nın kalbinde izole edilmiş durumda. Bu, ülkemizde demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme konusundaki sarsılmaz taahhüdümüzün bir başka kanıtıdır. Kosovalı vatandaşlar için uzun zaman geçti. Kriterlerin yerine getirilmesine rağmen vize serbestisi henüz gerçekleşmedi."
Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı bölgelerdeki Sırp plakalı araçlara RKS (Kosova Cumhuriyeti) plakası takılması sürecine de değinen Osmani, bunun hukukun üstünlüğü meselesi olduğunu söyledi.
Osmani, söz konusu plakaların yasal hale getirilmesinden dolayı Kosovalı Sırp vatandaşların araç ve evlerinin kundaklandığını aktardı.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Kosova'nın Avrupa entegrasyonu yönündeki bağlılığını gösterdiğini ifade ederek, AB'nin genişleme sürecine bağlı olduğunun ve ellerinden geldiğince Kosova'yı destekleyeceklerinin altını çizdi.
Kosova'nın azimli reformlar yaptığını belirten von der Leyen, bu ülkenin kriterleri yerine getirdiğini ve vize serbestisini hak ettiğini vurguladı.
Von der Leyen, "Tüm kriterleri yerine getirdiğinizi tekrar onayladık. Görevimiz, tüm Avrupa Konseyi'ni ikna etmek. Onların çoğunluğu sizden yana. Bu yöndeki müzakerelerin başlaması iyi. AB Dönem Başkanı Çekya'yla birlikte çokça çalıştık. Çok fazla diplomatik çaba ve izahat gerekiyor. Ancak, AB Komisyonu ve şahsıma güvenebilirsiniz. Çünkü yolculuğunuzda size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
AB'nin Kosova'ya enerji konusundaki yardımına işaret eden von der Leyen, şunları kaydetti:
"Şu anda acil finansal/bütçe desteğine ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden, risk altındaki işletme ve aile ekonomilerini desteklemek amaçlı 75 milyon avroluk güvence veriyoruz. Bu finansmanın bütçenize aktarılması adına yıl sonuna kadar tüm gerekli prosedürleri tamamlayacağız."
Tüm bölge için 500 milyon avro değerinde bir hibenin de söz konusu olduğunu dile getiren von der Leyen, enerji bağımsızlığı noktasında destek olmak istediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.