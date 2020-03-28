Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Kovid-19 krizinin başlangıcında üye ülkelerin tek taraflı davranmasından dolayı "boşlukta" kaldığını, birliğin bu krizde kendini yeniden keşfetme şansı olduğunu söyledi.

Bahattin Gönültaş   | 28.03.2020
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı

Berlin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında AB’ye yönelik eleştirilere cevap vererek, birlik içinde daha fazla dayanışma çağrısı yaptı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Salgında AB sınırlarının açık tutulması veya AB Komisyonunun Avrupa'nın krizle mücadelesini koordine etmek için yeterli çaba göstermemesine yönelik eleştirileri reddeden Von der Leyen, AB Komisyonunun zaruri malların geçişine yönelik sınır trafiğini harekete geçirmek için çok çalıştığını belirtti.

"AB bu kriz nedeniyle parçalanır mı?" sorusu yöneltilen Leyen, "Bu bizim elimizde. Koronavirüs krizinde başlangıçta boşlukta hissediyorduk ama sonra hızla pozitif yaklaşım göstererek uyum içinde olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB ülkelerinin tek taraflı olarak sınırlarını kapatmalarının virüsün yayılmasını durduramadığına değinerek, bununla birlikte sınırların kapatılmasının birçok şirkete zarar verdiğini ve önemli tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Şimdi her AB ülkesinin ortaklarının yardımıyla daha iyi olacağına dair artan bir farkındalık olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu yüzden bu büyük kriz Avrupa'ya bir kez daha kendini yeniden keşfetme şansı veriyor." dedi.

Von der Leyen, AB’ye üye ülkelerin AB Komisyonundan koronavirüs krizinden bir "çıkış stratejisi" ve "toparlanma planı" bulmasını istediklerini bildirerek, bunun da üyelerin kuruma güvendiklerini gösterdiğini anlattı.

AB Komisyonunun krizde herhangi bir tahvil ihracı (koronatahvil) üzerinde çalışmadığını bildiren Leyen, "Çok açık yasal sınırlar var. Biz bunun üzerinde çalışmıyoruz." ifadesini kullandı.

"Başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldık"

Von der Leyen, 18 Mart’ta Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söylemişti.

Von der Leyen, ''İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen tüm bu önlemlerin şimdi olması gerektiğini anladık.'' ifadelerini kullanmıştı.

"Brüksel’de garip bir sessizlik var"

Öte yandan, Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder, 27 Mart’ta Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, koronavirüs krizinde, AB'nin ve Von der Leyen'in harekete geçmesi gerektiğini belirtmişti. Söder, "Ancak Brüksel’de garip bir sessizlik var." yorumunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi
Fransa Başbakanı Philippe: Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı

AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi
Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi
Fransa Başbakanı Philippe: Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak

Fransa Başbakanı Philippe: Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak