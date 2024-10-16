AB-KİK arasındaki ilk zirve toplantısı bugün Brüksel'de yapılacak
Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri, bugün Brüksel'de ilk zirve toplantısı için bir araya gelecek.
Brüksel
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, ilk kez düzenlenecek zirve "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" başlığıyla yapılacak.
Zirve, 27 AB üyesi ülkenin lideri ile Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in liderlerini bir araya getirecek.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlık yapacağı zirve öncesinde ikili görüşmeler de yapılacak.
AB, Rusya ile enerji krizinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nı takiben AB'nin Rusya'ya uyguladığı enerji sektörünü de içeren yaptırımlar ve enerji kaynaklarını çeşitlendirme planı çerçevesinde Körfez ülkeleriyle yakınlaşmak istiyor.
Zirvede ikili enerji, ticaret ve yatırım başlıklarının yanı sıra Orta Doğu'daki barış çabaları da ele alınacak.