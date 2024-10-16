Terör örgütü PKK/YPG, IKBY seçimlerinde KYB’ye destek arayışında
Terör örgütü PKK/YPG, yaklaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerinde Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) oy verilmesi için kampanya yürütüyor.
Bağdat
PKK/PYD’nin sözde siyasi uzantısı PYD’nin elebaşlarından Pervin Yusuf ve Garip Huso, seçimlerde KYB'ye oy verilmesini isteyerek, "Tüm gücümüzle YNK (KYB) adaylarını destekliyoruz. Bafel Talabani'ye destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK’nın Kandil örgütlenmesindeki elebaşlardan Mustafa Karasu da benzer açıklamalar yapmıştı.
Bafel Talabani KYB yönetimini ele geçirdikten sonra terör örgütü PKK’nın Süleymaniye yapılanması ile Suriye’deki yapılanmasına desteğini artırmasıyla dikkatleri çekmişti.
IKBY'de 20 Ekim'de parlamento seçimleri düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.