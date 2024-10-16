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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG, IKBY seçimlerinde KYB’ye destek arayışında

Terör örgütü PKK/YPG, yaklaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) seçimlerinde Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) oy verilmesi için kampanya yürütüyor.

Haydar Karaalp  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Terör örgütü PKK/YPG, IKBY seçimlerinde KYB’ye destek arayışında

Bağdat

PKK/PYD’nin sözde siyasi uzantısı PYD’nin elebaşlarından Pervin Yusuf ve Garip Huso, seçimlerde KYB'ye oy verilmesini isteyerek, "Tüm gücümüzle YNK (KYB) adaylarını destekliyoruz. Bafel Talabani'ye destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK’nın Kandil örgütlenmesindeki elebaşlardan Mustafa Karasu da benzer açıklamalar yapmıştı.

Bafel Talabani KYB yönetimini ele geçirdikten sonra terör örgütü PKK’nın Süleymaniye yapılanması ile Suriye’deki yapılanmasına desteğini artırmasıyla dikkatleri çekmişti.

IKBY'de 20 Ekim'de parlamento seçimleri düzenlenecek.

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