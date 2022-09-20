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Dünya

AB karar almada oy birliğinden nitelikli çoğunluğa geçişi tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) içerisinde özellikle yaptırımlar gibi önemli konularda oy birliği yerine "nitelikli oy çokluğu" ile karar alma konusunda farklı görüşler nedeniyle tartışmalar sürüyor.

Selen Temizer   | 20.09.2022
AB karar almada oy birliğinden nitelikli çoğunluğa geçişi tartışıyor

Brüksel

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Avrupa İşleri Bakanı Mikulas Bek, Birliğin AB işlerinden sorumlu bakanlarının bir araya geldiği toplantının ardından AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bek, 20-21 Ekim'de düzenlenecek AB Zirvesi için hazırlıkları, genel olarak AB'nin gündeminde olan enerji, iklim, İngiltere, Çin ve Güney Asya, Batı Balkanlar ile ilişkiler, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı gibi konuların yanı sıra oy birliği yerine bazı alanlarda kararların nitelikli çoğunluk ile alınması konusunun da görüşüldüğünü belirtti.

"Passarelle clause" olarak bilinen, üye ülkelerin AB anlaşmasını değiştirmeden, bazı özel konularda çoğunluk oylamasına geçmesine izin veren bir mekanizmanın da masaya yatırıldığını ifade eden Bek, üye devletlerden farklı sesler yükseldiğini söyledi.

Bek, üye ülkelerin hangi alanlarda bu tür bir oylamaya geçilmesi gerektiği konusunda uzlaşmak için zamana ihtiyacı olduğunu kaydetti.

AB içerisinde özellikle dış ilişkiler alanında kararları oy birliği yerine nitelikli çoğunlukla alma fikri yıllardır tartışılıyor.

Fikir, Macaristan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların bazı kısımlarına karşı çıkması nedeniyle yeniden gündeme geldi.

AB içerisindeki daha az nüfuzlu Çekya, Romanya, Slovakya gibi ülkeler bu değişikliğe kendi çıkarlarını gölgeleyeceği gerekçesiyle sıcak bakmıyor.

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