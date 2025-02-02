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Dünya

AB, İsrail'in UNRWA yasağını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki faaliyetlerini yasaklamasını kınadı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
AB, İsrail'in UNRWA yasağını kınadı

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail mevzuatının UNRWA'nın Batı Şeria'da (Doğu Kudüs dahil) ve Gazze'deki operasyonları üzerinde kapsamlı sonuçları dolayısıyla endişe duyulduğu kaydedildi.

"AB, İsrail ile UNRWA arasındaki 1967 tarihli anlaşmayı iptal etme veya UNRWA'nın yetkisini yerine getirme kapasitesini engelleme girişimlerini kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada özellikle ateşkes anlaşmasının hızla uygulanmasına ihtiyaç duyulduğu bir anda Filistinli mültecilere yönelik temel hizmet sunumunun daha da önemli hale geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca "AB, UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesine olanak sağlamak için desteğini sürdürmeye kararlıdır." ifadesi yer aldı.

AB'nin UNRWA personelinin bir kısmına yönelik iddiaların ardından Bağımsız İnceleme Grubu raporunun önerilerinin tam olarak uygulanmasını beklediğinin de belirtildiği açıklamada BM'nin de tarafsızlık ile hesap verebilirliği sağlamak ve bu tür vakaları önlemek için kontrol ve denetimi güçlendirmek amacıyla daha kararlı adımlar atmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, dün yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkileyeceğinden endişe ediliyor.

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