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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Gazze'ye insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze'ye yapılacak yardımları 50 milyon avro artırarak, 75 milyon avroya çıkaracağını duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
AB Gazze'ye insani yardımlarını üç katına çıkarıyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada von der Leyen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Komisyon, Gazze için öngörülen mevcut insani yardım paketini derhal 50 milyon avro artıracak. Bu, toplamı 75 milyon avronun üzerine çıkaracak. Bu yardımların Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaşması için BM ve kuruluşlarıyla yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. İsrail'in kendini Hamas teröristlerine karşı, uluslararası insani hukuka tam saygı göstererek savunma hakkını destekliyoruz. Gazze'deki masum sivillere bu bağlamda destek sağlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Von der Leyen ayrıca X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu desteğin ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için çabalarımızı iki katına çıkaracağız." mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de "Komisyon, Gazze Şeridi'ndeki sivillere insani destek sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. AB'nin insani yardımının üç katına çıkarılması, Gazze'deki sivillerin gerekli temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesini sağlamaya yardımcı olacak. İnsani yardıma güvenli ve sınırsız erişimin sağlanması esastır." değerlendirmesinde bulundu.

AB, çatışmaların ilk gününden bu yana Hamas'a tepki gösterirken, İsrail'e destek açıklamaları yapmıştı. Von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, dün İsrail'i ziyaret etmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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