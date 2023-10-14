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Dünya

Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin verilmedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistinlilerle dayanışma gösterisine polis izin vermedi.

Erbil Başay  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin verilmedi Fotoğraf: Erbil Başay / AA

Berlin

Aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup, polise "Orta Doğu'da barış-Orta Doğu'da ateşkes-İki devletli çözüm" sloganıyla bir gösteri yapmak için başvurduktan sonra kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda toplandı.

Polis, gösterinin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. İnternetten gösterinin yasaklandığına dair kararın yayınlanmadığını belirten eylemciler, kararın yazılı halini görmek istedi.

Bu arada göstericiler polise, barışçıl bir gösteri yapacaklarını, sadece seslerini duyurmak istediklerini anlattı.

Söz konusu yazılı karar gelene kadar eylem yapan göstericiler, "Bombardımanları durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Çocuklarımız ölüyor, herkes başka tarafa bakıyor", "Medya nerede?", "(Almanya Başbakan Olaf) Scholz neden sessizsin?" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını da yere koydu.

Bir süre sonra polis aracından gösterinin yasaklandığı ve eylemcilerin bölgeden ayrılması gerektiği anonsu yapıldı.

Ardından polis, çok sayıda göstericiyi gözaltında alırken, eyleme katılan diğer kişiler bölgeden ayrıldı.

İsmini vermek istemeyen bir kadın gösterici AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteri yapmak için başvurduklarını belirterek, "İki dakika önce güncelledikleri polisin internet sayfasına baktık ve başvurunun yapıldığını gördük. Polis bunun yasak olduğunu, gösteri başvurusunun geri çekildiğini veya iptal edildiğini iddia etti. Tam olarak bilmiyorum. Biz burada sadece sesimizi duyurmak ve barışçıl bir şekilde gösteri yapmak istedik. Görünüşe göre şu anda Almanya’da ifade özgürlüğü yok." diye konuştu.

Berlin'de bugün yapılması planlanan başka bir gösteri de yasaklanmıştı.

"Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." açıklaması yapan Berlin polisi, 11 Ekim'den beri Filistinlilerle dayanışma gösterilerine izin vermiyor.

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