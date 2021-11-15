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Dünya

AB Esed rejiminin 4 bakanını daha yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 4 bakanını daha yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Selen Temizer   | 15.11.2021
AB Esed rejiminin 4 bakanını daha yaptırım listesine ekledi

Brüksel

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, listede İç Ticaret Bakanı Amr Salem, Enformasyon Bakanı Boutros al Hallaq, Çalışma Bakanı Mohammad Seifeddine ve Devlet Bakanı Diala Barakat'ın isimleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca AB yaptırımlarının amacının rejime Suriye krizine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca kalıcı bir siyasi çözüm getirmesi için baskı yapmak olduğu ifade edildi.

AB'nin yaptırım listesinde 290'a yakın Esed rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanının yanı sıra 70 kurum ve şirket bulunuyor.

Esed rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor. AB, Esed rejimine ayrıca petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

Rejim, BM sürecini hiçe saydı

Meşruiyet arayışındaki Esed, BM kararlarını hiçe sayarak, mayıs ayında devlet başkanlığı seçimi düzenlemiş, oyların yüzde 95,1'ini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.

Ardından Esed, ağustos ayında kabinede revizyona gitmişti.

Suriye'de siyasi geçişin yol haritası, BMGK'nin, Aralık 2015'te kabul ettiği 2254 sayılı kararla belirlenmişti. Buna göre, bir geçiş yönetimi kurulması, anayasanın yeniden yapılması, seçimlerin düzenlenmesi öngörülüyor.


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