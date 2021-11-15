Dolar
10.07
Euro
11.52
Altın
1,862.00
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,702.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Kurşun   | 15.11.2021
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

Tahran

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi.

Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
İngiltere'de yeni Kovid-19 önlemleri beklenmiyor
Ege'de 2. doz aşılanma oranı yükseliyor
Venezuela'da halkın yüzde 74'ü Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın uyguladığı su yönetimi Irak'ın su sorununu derinleştiriyor

İran Dışişleri Bakanı, Türkiye ile uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlayacaklarını belirtti

Termal kamera ve akustik sistemler 'Hudut Kartalları'nın gözü kulağı

Termal kamera ve akustik sistemler 'Hudut Kartalları'nın gözü kulağı

İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı

İran'ın tek başına 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tükettiği açıklandı
İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı