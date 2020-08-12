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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

AB dışişleri bakanları cuma günü olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği üye ülkelerin dışişleri bakanları cuma günü Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki önemli görüşmeleri ele almak için toplanacak.

Şerife Çetin   | 12.08.2020
AB dışişleri bakanları cuma günü olağanüstü toplanacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının cuma günü olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Borrell, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, cuma öğleden sonra toplanacak Dış İlişkiler Konseyinde Doğu Akdeniz, Belarus ve Lübnan'daki önemli görüşmelerin ele alınacağını duyurdu.

Dışişleri bakanlarının video konferans yoluyla bir araya geleceği açıklandı.

Oruç Reis, Miçotakis'i alarma geçirdi

Dün Atina yönetimi AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırmıştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis alarma geçmişti.

Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, bunun ardından Stoltenberg, sorunların "müttefik dayanışması" ruhuyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.




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