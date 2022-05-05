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Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından vurulan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nda basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

AB: Rusya, Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Rusya'nın Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullandığını belirterek, kurbanların 10 ila 78 yaşlarında olduklarına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Selen Temizer   | 05.05.2022
AB: Rusya, Ukrayna'da kadınlara sistematik tecavüzü silah olarak kullanıyor

Brüksel

Johansson, Avrupa Parlamentosunun Genel Kurulu'nda Ukraynalı kadınların durumuyla ilgili düzenlenen oturumda bir konuşma yaptı.

"Rusya, sadece Ukrayna'ya karşı değil kadınlara karşı da savaş açtı. Rus askerlerin kadınlara, 10 yaşa kadar küçük kız çocuklarına ve 78 yaşa kadar kadınlara tecavüz ettiğine dair artan sayıda ve güvenilir raporlar geliyor" diyen Johansson, "Rusya, tecavüzü savaş silahı olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Johansson, Ukrayna'nın Buça kentinde 25 kadından 9'una bir bodrumda sistematik olarak tecavüz edildiğini belirterek, dün Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna ile görüştüğünü, kendisinin tecavüz vakalarının arttığını bildirdiğini, bu nedenle "hayatta kalma merkezleri kurma" teklifi sunduğunu ve bunun için AB'nin desteğini istediğini kaydetti.

Stefanishyna'nın teklifine sıcak baktığını ve bunu diğer Komisyon üyeleriyle görüşeceğini ifade ettiğini aktaran Johansson, AB'nin bu kişilere yönelik halihazırda kısa dönemli acil travma desteği ve uzun dönemli sağlık desteği sağladığını söyledi.

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