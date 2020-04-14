Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,963.35
Altın
1,726.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB bütçesinde Kovid-19 artışı

AB, yeni tip koronavirüsle mücadele için yıllık bütçesinde yaklaşık 3,5 milyar avroluk artışa gitti.

Ata Ufuk Şeker   | 14.04.2020
AB bütçesinde Kovid-19 artışı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle birliğin 2020 bütçesinde değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Buna göre, acil sağlık hizmetlerini destekleyecek önemli ürünlerin stoklanması, geçici hastaneler kurulması ve hastaların sınır ötesi taşınması gibi işlemler için 2,7 milyar avro kaynak aktarıldı.

Koruyucu giysi ve solunum cihazı gibi çeşitli tıbbi malzeme kapasitesinin artırılması için 300 milyon avro tahsis edildi.

Dış ülkelerdeki AB vatandaşlarının geri getirilmesi ve ortak biçimde koruyucu ekipman tedariki için 115 milyon avro ayrıldı.

Ayrıca, sınır güvenliği ve mülteci kampları kurulması için Yunanistan'a 350 milyon avro, depremde zarar gören Arnavutluk'a da 100 milyon avro kaynak sağlandı.

Böylece, AB'nin 2020 yılı bütçesinde ödenekler 172,2 milyar avro, harcamalar ise 155,2 milyar avro seviyesine çıkartıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini aştı
Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü
ABD'den tükürük bazlı Kovid-19 testine onay
Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Benzer haberler

ABD'den tükürük bazlı Kovid-19 testine onay

ABD'den tükürük bazlı Kovid-19 testine onay

Lübnan ve Kuveyt'te koronavirüsten ölümler arttı

Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Uzmanlardan 'Erken uyumak karbon emisyonunu azaltır' açıklaması

Uzmanlardan 'Erken uyumak karbon emisyonunu azaltır' açıklaması