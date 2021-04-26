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Dünya

AB: Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğinden yana değiliz

Avrupa Birliği yetkilileri, Slovenya Başbakanı Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Michel'e gönderdiği iddia edilen Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili resmi olmayan belgeyi görmediklerini, herhangi bir sınır değişikliğini desteklemediklerini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 26.04.2021
AB: Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğinden yana değiliz

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

Balkan ülkelerinin basınında bir süredir Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili resmi olmayan belgeyi (non-paper) görmediklerini vurgulayan Mamer, sınır değişikliği konusuyla ilgili fikirlerden haberleri olmadığını söyledi.

Mamer, "AB'nin bu konudaki pozisyonu bellidir. Herhangi bir sınır değişikliğinden yana değiliz. Bence bu artık tamamen unutmamız gereken bir konu. Hangi belge geldiyse, gelecekse veya gelmeyecekse bu meselede tutumumuz çok açıktır." ifadesini kullandı.

Slovenya medyasındaki haberlerde içeriği yayımlanan belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İngilizce "Batı Balkanlar-Daha ileriye" başlığıyla hazırlanan belgenin Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilirken, eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir "çözüm" olduğu ileri sürülmüştü.

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken; özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer almıştı.

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