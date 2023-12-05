Dolar
28.89
Euro
31.19
Altın
2,019.46
ETH/USDT
2,266.00
BTC/USDT
43,591.00
BIST 100
8,057.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa'da yaklaşan kış tatili döneminde yüksek terör saldırısı riski bulunduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

Brüksel

Johansson, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının bu yılki son rutin toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

13 Ekim'de Fransa'nın Arras kentinde, 16 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de, son olarak 3 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırılara değinen Johansson, AB içişleri bakanlarının son iki toplantısının başsağlığı mesajlarıyla başladığını vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Johansson, Orta Doğu'daki gelişmelerin yansıması olarak, Avrupa'da Noel ve yılbaşı nedeniyle yaklaşan tatil döneminin terör saldırıları açısından büyük risk arz ettiğini kaydetti.

30 milyon avroluk koruma tedbiri

"Terör tehdidi gerçek. Beni en fazla endişelendiren şey; İslamofobi ve anti-semitizmin yükselmesi ve kutuplaşma." diye konuşan Johansson, AB'nin, üye ülkelerin ihtiyaç duymaları halinde ibadet yerleri başta olmak üzere kamu alanlarının korunması için kullanmaları amacıyla iç güvenlik fonundan 30 milyon avro ayırdığını söyledi.

Johansson, vatandaşlara güvenlik uyarısında bulunma yetkisinin üye ülkelere ait olduğunu vurgulayarak, birçok ülkenin halihazırda terör alarm seviyesini yükselttiğini ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Datça'da denizde hortum oluştu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu
Ankara İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu yasa dışı 1286 site erişime engellendi
Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı unsurlarının sayısı 26 oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (İİT)üye ülkeler arasındaki ticaret hacmi toplam ticaretimizin yüzde 19'unu oluşturuyor

Benzer haberler

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

AB, Avrupa'da yüksek terör saldırısı riskine karşı uyardı

AB, 7 ülkenin bulut bilişime 1,2 milyar avroluk kamu desteğini onayladı

Petrolde tavan fiyat uygulaması Rusya'ya 34 milyar avroya mal oldu

Filistin asıllı Amerikalı avukat Elborno, ailesinin de bulunduğu Gazze'de "soykırım" yaşandığını anlattı

Filistin asıllı Amerikalı avukat Elborno, ailesinin de bulunduğu Gazze'de "soykırım" yaşandığını anlattı
İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü

İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü
Kış uykusuna yatamayan ayılar arı kovanlarına dadandı

Kış uykusuna yatamayan ayılar arı kovanlarına dadandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet