Euro
6.43
Dolar
5.80
BIST 100
108,421.20
Altın
1,468.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avroluk fon sağlama taahhüt edilirken 18 Mart'ta ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Ata Ufuk Şeker   | 10.12.2019
AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avroluk kısmını aktardı.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, sığınmacıları desteklemek için kurulan AB fonuna toplam 6 milyar avronun tahsis edildiğine dikkat çekilerek, fon kapsamında 4,3 milyar avroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar avroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fon kapsamında çeşitli projelere 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar avroluk ödeme yapılmasının beklendiği belirtilen değerlendirmede bu rakamın 2020 sonunda 4 milyar avroyu bulacağı ifade edildi ve fonun tamamının Türkiye'deki sığınmacılara aktarılmasının ise en geç 2025 yılında gerçekleşeceğine işaret edildi.

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt ederken 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını değişik uluslararası platformlarda dile getiriyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

AB, 6 milyar avroluk desteğin sadece 2,7 milyar avrosunu gönderdi

Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak

AB üyesi bazı ülkelere finansal işlemler vergisi

MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı

MSB: Kahraman Mehmetçik özgürlüklerin teminatı
Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor

Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor
AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

AB insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor