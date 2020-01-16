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Dünya, Libya

AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkes öncesi şiddetli çatışmaların yaşandığı Remle bölgesini havadan görüntüledi.

Enes Canlı   | 16.01.2020
AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki eski havalimanı civarında yer alan Remle bölgesi, ateşkes sağlanmadan önce Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyordu. 

AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla 12 Ocak'ta uygulamaya giren ateşkesin ardından bölgedeki güçlü patlama sesleri kesildi.

Bölgede sükûnet hakim

Çatışmalar sırasında can tehlikesiyle karşı karşıya kalan sivillerin kaçtığı Remle, artık hayalet kasabayı andırıyor. Bir dönem Trablus'un işlek mahallelerinden biri olan bölgede hareketsizlik göze çarpıyor.

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasına rağmen Libya'da 12 Ocak'tan bu yana çatışmasızlık hali büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

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