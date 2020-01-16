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Dünya

Malezyalı haber ajansından AA ekibine geçmiş olsun mesajı

Malezyalı haber ajansı BERNAMA, "Yaşanan olaydan ve gazetecilerin başına gelenlerden ötürü çok üzgünüz. En kısa zamanda serbest bırakılmalarını umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.01.2020
Malezyalı haber ajansından AA ekibine geçmiş olsun mesajı Fotoğraf: Hamza Tav/AA

Kuala Lumpur

Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskından ötürü endişe duyduğunu belirtti.

BERNAMA'nın Üst Yöneticisi Nurini Kassim, olaya ilişkin bugün yayımladığı açıklamada, "Yaşanan olaydan ve gazetecilerin başına gelenlerden ötürü çok üzgünüz. En kısa zamanda serbest bırakılmalarını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır polisinin uygulamasının basın özgürlüğüne bir saldırı olduğunu vurgulayan Nurini, "Gazeteciler, herhangi bir korku duymadan, kamunun çıkarı için görevlerini özgürce yerine getirebilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nurini, Mısırlı yetkililerden gazetecilerin serbest bırakılması talebinde bulundu ve AA ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.


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