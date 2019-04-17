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Dünya

AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

Anadolu Ajansı, Libya'nın başkenti Trablus'u hedef alan roket saldırısının geride bıraktığı hasarı görüntüledi.

Suhib Mohammad Nemed Abed,Zeynep Hilal Karyağdı   | 17.04.2019
AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

Trablus

Trablus'a roket saldırısı

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'un Ebu Selim bölgesine roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu çevredeki bazı araç ve binalar hasar gördü. ( Hazem Turkia - Anadolu Ajansı )

Libya'nın başkenti Trablus''ta dün gece yerleşim yerlerini hedef alan roket saldırısı, ardında çoğunluğu sivil binalardan oluşan bir yıkım bıraktı. 

Anadolu Ajansı (AA) kamerası, saldırıda zarar gören binalar ve araçlardaki hasarı görüntüledi.

Başkent Trablus'un bazı noktalarına dün gece çok sayıda roket saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 6 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 

Libya'daki "Ahrar" televizyonunun haberine göre, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhanned Yunus, General Halife Hafter güçlerini Trablus'u bombalamakla suçlamış, Hafter güçleri de benzer suçlamayı UMH'ye yöneltmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Libya'da 12 gündür devam eden çatışmalarda ölü sayısının 174'e, yaralı sayısının 756'ya yükseldiğini açıklamıştı.

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