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Dünya, Libya

AA Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi

Trablus Havalimanı içerisine giren ve kontrolü sağlayan Libya Ordu birlikleri sevinç yaşadı.

Enes Canlı   | 04.06.2020
AA Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi

Ankara

Anadolu Ajansı (AA), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Trablus Uluslararası Havalimanı'nı görüntüledi.

Libya Ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki başkent Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden arındırdığını duyurdu.

AA ekibi, Libya Ordusu'nun Hafter milislerinden temizlediği havalimanına girdi. Ordu birlikleri, gün içinde havalimanı içindeki Hafter milislerini havan atışına tuttu. Havalimanına ulaşan birliklerinin büyük sevinç yaşadığı görülürken, havalimanı içinde uçakların yanaştırılması için kullanılan taşınabilir merdivenler göze çarptı.

Bölgeden çekilen Hafter milisleriyle çatışmalar devam ederken, ordu birlikleri havalimanında kontrolü sağladı.

Trablus Uluslararası Havaalanı

Başkent Trablus’un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı 1934 yılında İtalyanlar tarafından yapıldı.

Askeri hava üssü olarak kurulan havalimanı ilk önce “Regia Aeronautica” olarak isimlendirilmişti. 1938 yılında genişletilerek, adı “Tripoli-Castel Benito” olarak değiştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011’de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havalimanını ele geçirdi ve Ekim 2011’de uçuşlara tekrar başlandı.

2014 yılı ağustos ayında Fecr Libya milis grubunun havalimanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak Mitiga askeri havaalanına nakledildi ve bir daha da kullanılamadı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

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