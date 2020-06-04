Euro
7.55
Dolar
6.73
BIST 100
108,957.30
Altın
1,695.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon geri adım attı: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in gün içinde başkent Washington DC yakınlarındaki üslere tedbir amaçlı konuşlandırılmış askerlerin çekilmesi kararını geri aldığı bildirildi.

Kasım İleri   | 04.06.2020
Pentagon geri adım attı: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken ölen George Floyd için ülke çapında düzenlenen protestolar onuncu günü geride bırakırken, yaşanan şiddet olaylarına askeri müdahale tartışmalarının ortasında kalan Savunma Bakanlığından (Pentagon) gün içinde çelişkili adımlar geldi. 

Amerikan AP haber ajansına konuşan savunma yetkilileri, bir önceki akşam Washington bölgesine sevk edilen 82'inci Hava İndirme Tümeni ile 10'uncu Dağcı Tümeninden bin 600 askerin bu akşamdan başlamak üzere üslerine geri döneceğini açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, AP'ye yaptığı açıklamada, Bakan Esper'in çekilme kararını geri aldığını söyledi.

Konuyla ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Yarbay Chris Mitchell, "Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bahsi geçen askerler Ulusal Başkent Bölgesi'nde teyakkuzda kalacaklar ancak DC'nin dışında olacaklar." ifadesini kullandı.

Yarbay Mitchell, çekilme emrinin konuşlu askeri güce bildirilmediğini de kaydetti.

Pentagon, askerleri Washington bölgesinde konuşlandırmıştı

Pentagon, 82'nci Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg ve 10'uncu Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından yaklaşık 1600 askeri tedbir amaçlı Washington bölgesinde konuşlandırmış ancak bu askerlerin şehre girmeyeceğini açıklamıştı.İlk açıklamaya göre 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden 200 asker dün akşam geri dönecekti.

Ülkenin birçok eyaletinde yağma ve şiddet olaylarının tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, önceki akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve dün akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal ettiğini açıklamıştı.

Ülkede dün akşamdan itibaren 100 bin Ulusal Muhafız aktif hale getirilerek valilerin emrine verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının test aşamasına katılacak
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı
Belçika 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçecek
İtalya'dan sınırlarını açmayan AB ülkelerine tepki
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Pentagon geri adım attı: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar

Pentagon geri adım attı: Askerleri Washington'dan çekmiyorlar

BM'den ABD'ye sert 'ırkçılık' tepkisi

İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi

Yunanistan'da George Floyd için düzenlenen gösteride çatışma çıktı

Yunanistan'da George Floyd için düzenlenen gösteride çatışma çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu 'iyi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu 'iyi'
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak

George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak