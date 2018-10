2 yaşındaki çocuk bin doları kağıt imha makinesine attı

ANKARA

ABD'de New York Post'un haberine göre, Ben ve Jackee çiftinin biriktirdiği 1060 dolarlık banknot, Leo isimli iki yaşındaki çocukları tarafından kağıt imha makinesinde parçalandı.

Parayı sakladıkları zarfı, çöpte veya evin diğer yerlerinde ararken kağıt imha makinesinde bulan Ben ve Jackee şaşkınlıklarını gizleyemedi.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE