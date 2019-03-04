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Dünya

Zarif'ten 'sabrımız taşmak üzere' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "UAEA onlarca kez olduğu gibi bir kere daha sözümüzde durduğumuzu ve ABD'nin yasalara aykırı olarak ihlal ettiği nükleer anlaşmaya bağlı kaldığımızı teyit etti. Ancak bununla birlikte bizim sabrımız taşmak üzere" dedi.

Muhammet Kurşun  | 04.03.2019
Zarif'ten 'sabrımız taşmak üzere' açıklaması

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortaklarının İran hakkındaki iddialarının aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın sözünde durduğunu teyit ettiğini ancak "sabırlarının taşmak üzere olduğunu" belirtti.

Zarif, UAEA Başkanı Yukiya Amano'nun "İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguladığı" yönündeki ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ve müttefiklerini eleştirdi.

İranlı Bakan Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu, Trump ve ortaklarının İran hakkında sürekli ortaya attığı yalanların aksine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) onlarca kez olduğu gibi bir kere daha sözümüzde durduğumuzu ve ABD'nin yasalara aykırı olarak ihlal ettiği nükleer anlaşmaya bağlı kaldığımızı teyit etti. Ancak bununla birlikte bizim sabrımız taşmak üzere."

Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan UAEA Genel Kurulunda konuşan Başkan Yukiya Amano, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik ajansın doğrulama ve izleme raporunu paylaştı ve "İran, nükleer faaliyetlerine ilişkin taahhütlerini Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde uyguluyor. İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi önemli." ifadesini kullanmıştı.

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