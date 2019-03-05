Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.11
Dolar
5.39
BIST 100
104,103.30
Altın
1,287.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Kongresinde Müslüman temsilci Omar'ın kınanmasına yönelik karar tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Minnesota Temsilcisi Demokrat İlhan Omar'ın İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarını kınamak için sunulan karar tasarısını oylayacak.

Kasım İleri  | 05.03.2019
ABD Kongresinde Müslüman temsilci Omar'ın kınanmasına yönelik karar tasarısı

Washington

ABD Temsilciler Meclisinin, Minnesota Temsilcisi Demokrat İlhan Omar'ın İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarını kınamak için sunulan karar tasarısını yarın oylayacağı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde tasarının, Temsilciler Meclisi Başkanı California Temsilcisi Demokrat Nancy Pelosi, Çoğunluk Lideri Maryland Temsilcisi Demokrat Steny Hoyer, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Eliot Engel ve Adalet Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Jerrold Nadler ile Florida Temsilcisi Demokrat Ted Dutch'ın ofislerince hazırlandığı belirtildi.

Tasarının İsrail yanlısı İftira ve İnkarla Mücadele Birliği adlı kuruluşun Kongre üyelerine yolladığı mektuptan hemen sonra gündeme gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Amerikan medyasına konuşan kongre yetkilileri, tasarının metninin henüz hazır olmadığını ancak söz konusu tasarının İsrail yanlısı Birliğin mektubundan önce gündemde olduğunu iddia etti.

İsrail yanlısı birlik Kongre üyelerine geçen hafta bir mektup yollayarak Omar'ın resmi olarak kınanmasını talep etmişti.

Daha önce Amerikan siyasilerinin İsrail destekli lobilerden aldığı paralardan dolayı İsrail'e destek verdiklerini ima eden bir paylaşımda bulunan Omar artan tepkilerden dolayı özür dilemişti.

Omar geçen hafta bir kitapçıda yaptığı açıklamada "İnsanları yabancı bir ülkeye biat etmesine tamam diyen bu ülkedeki siyasi etkiyi konuşmak istiyorum." demişti.

Bu açıklamaları da tepki çeken Omar, Twitter hesabından "Kendi ülkeme Kongre'de veya bir komitede hizmet etmek için yabancı bir ülkeye destek için biat/vaat etmem beklenmemeli. Her gün bana İsrail yanlısı değilsem Amerika karşıtı olduğum söyleniyor. Bunun sorunlu olduğunu düşünüyorum ve bunda yalnız değilim. Ben sadece bunun üzerine sesimi çıkarma konsunda istekliydim ve saldırılara kendimi hedef haline getirdim." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri
Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?

Benzer haberler

Varşova Konferansı: İran tehdidi ve Arap-İsrail normalleşmesi

Varşova Konferansı: İran tehdidi ve Arap-İsrail normalleşmesi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

Avrupalı bakanlardan Trump'ın sözlerine tepki

'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'
'Alman otomobilleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor' tartışması

'Alman otomobilleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor' tartışması

Votel'den YPG/PKK'nın 'Suriye'den çekilmeme' talebine yanıt

Votel'den YPG/PKK'nın 'Suriye'den çekilmeme' talebine yanıt