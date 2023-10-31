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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mohammed Sameai, Mahmut Geldi  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'den İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi

Sana

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.

İsrail ordusu, Kızıldeniz’den İsrail'e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, söz konusu füzenin nereden veya kim tarafından atıldığına ilişkin bilgi vermemiş ancak İsrail medyası saldırının arkasında Yemen’deki İran destekli Husilerin olduğunu yazmıştı.

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