BM: Gazze'de hastanelerin boşaltılma emrini gerçekleştirmek ölüm fermanı olur
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 13 hastaneye yönelik boşaltma emri verdiğini belirterek, yaşam desteğine bağlı hastalar ve kuvözdeki bebeklerin taşınmasının ölümle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.
New York
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
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Açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde boşaltma emri verdiği 13 hastanede binlerce hasta ve yaklaşık 117 bin yerinden edilmiş kişinin kaldığına dikkati çekildi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in boşaltma emrinden derin endişe duyduğunu kaydetti.
Griffiths, "Bu insanların, hastaların gidebileceği güvenli bir yer yok. Yaşam desteğine bağlı hastalar ve kuvözdeki bebeklerin taşınması ölüm fermanı olur." uyarısında bulundu.
Halihazırda Kudüs'te bulunan Griffiths, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ise Gazze'deki ailelerle telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "7 Ekim'den bu yana Gazze'deki ailelerin katlandıkları durum kahredici. 8 yaşında bir çocuk size ölmek istemiyorum dediğinde, kendinizi çaresiz hissetmemeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri, Gazze'de çatışmaların artmasından 'derin endişe' duyduğunu söyledi
Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamayla Gazze’ye yönelik artarak devam eden saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.
İsrail ordusunun yoğun hava saldırıları eşliğinde kara operasyonlarını genişletmesine ve Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden roket saldırılarına dikkat çeken Guterres, “İsrail ile Hamas ve Gazze'deki diğer Filistinli silahlı gruplar arasındaki çatışmanın yoğunlaşmasından derin endişe duyuyorum.” dedi.
Guterres, çatışmaların en ağır yükünü başından beri sivillerin çektiğini vurgulayarak, her iki taraftaki sivillerin korunmasının önemine dikkat çekti ve “Gazze'de sivillerin öldürülmesini kınıyorum ve öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu yönündeki haberler beni dehşete düşürüyor.” ifadesini paylaştı.
Son üç haftada İsrail’in Gazze bombardımanında trajik bir şekilde hayatını kaybeden BM çalışanları için de üzüntü ve taziyelerini bildiren Guterres, bu bağlamda uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilemeyecek açık kurallar koyduğunu, bunlara seçici bir şekilde yaklaşılamayacağını vurguladı.
Guterres, “Ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere tüm tarafların buna uyması gerekir. Halihazırda çok sayıda İsrailli ve Filistinlinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, bu tırmanış yalnızca sivillerin büyük acılarını daha da artırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Şu ana kadar Gazze'ye girmesine izin verilen insani yardım düzeyinin tamamen yetersiz olduğuna ve bunun trajediyi arttırdığına dikkati çeken BM Genel Sekreteri, Gazze'de ortaya çıkan felaketin yarattığı acil ihtiyaçları karşılamak için derhal insani ateşkes sağlanması çağrısını tekrarladı.
Guterres, “Gerginliğin Gazze ötesinde tehlikeli bir şekilde artması riskinden derin endişelerimi sürdürüyorum ve tüm liderleri daha geniş bir yangından kaçınmak için azami itidal göstermeye çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.
"İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez"
Öte yandan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı kaç oldu? Çatışma ya da trajedileri karşılaştırmak amacıyla sormuyorum, tüm can kaybı trajiktir. Ancak, bugün BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana 14 insani yardım çalışanı ve 9 bin 900 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'de, henüz 1 ay dolmadan sivil can kaybı bu rakamlara yaklaştı ve hayatını kaybeden insani yardım çalışanı çok daha fazla. Uluslararası toplum bu konuda ciddi endişe sergiliyor. BM'nin bu endişeleri giderme konusunda adım atma niyeti var mı?" sorularını yanıtladı.
Dujarric, Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısının 66 olduğunu belirtti.
İnsani yardım çalışanlarının dünyadaki farklı çatışmalarda hep ön saflarda olduğuna dikkati çeken Dujarric, bazı bölgelerde sayıların çok daha yüksek olabildiğini dile getirdi.
Dujarric, "İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Bu durumun Güney Sudan, Ukrayna ve şimdi de Gazze'de görüldüğünü kaydeden Dujarric, Gazze'de yaklaşık 13 bin insani yardım çalışanının görev yaptığını anımsattı.
Dujarric, çoğu personelin Filistinli olduğunun ve çok zor koşullarda insanlara yardım etmeye çalıştığının altını çizerek, "Gazze halkına ellerinden gelen yardımı sağlamak için çaba sarf ediyorlar." dedi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.
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