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Dünya

Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ali Semerci   | 07.08.2020
Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Yemen'de sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Yemen'in başkenti Sana ve Rime illerinde yoğun yağışların sebep olduğu sel sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Sana'da, yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda hasar oluşurken, bazı yerleri su bastı. ( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )

Yemen'de, Husilere bağlı sözde Sana Valisi Hammud Ubad, El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, kentte gece etkili olan yağışın, Nekam bölgesindeki Es-Sedd Mahallesi'ni sular altında bırakması sonucu 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Ubad, şiddetli yağış nedeniyle iletişim ve internet hizmetlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rime iline bağlı El-Caferiye ve El-Cebin ilçelerinde de sel felaketi nedeniyle iki evin yıkılması sonucu 6'sı kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in doğusundaki Marib ilinde 4 Ağustos'ta etkili olan yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirmişti.

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