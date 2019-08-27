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Dünya

İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli açlık grevinde

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli tutuklunun açlık grevi yaptığını açıkladı.

Qays Abu Samra,Çağrı Koşak   | 27.08.2019
İsrail hapishanelerindeki 9 Filistinli açlık grevinde

Ramallah

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerden 9'unun açlık grevinde olduğu belirtildi. 

Açlık grevindeki Filistinlilerin İsrail'in "idari tutukluluk" kararını protesto amacıyla grev yaptığı ifade edilirken, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis bölgesinden Huzeyfe Halebiye'nin açlık grevine 58 gündür devam ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, açlık grevindeki Filistinlilerin sağlık durumunun ise giderek kötüleştiğine dikkat çekildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İdari tutukluluk nedir?

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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