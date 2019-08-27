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Dünya

Erdoğan ve Putin Moskova'da bir araya geldi

﻿﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Ali Cura,Dmitri Chirciu,Zafer Fatih Beyaz,Ferdi Türkten   | 27.08.2019
Erdoğan ve Putin Moskova'da bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda görüştü.

Erdoğan, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine davetinden dolayı Putin'e teşekkür etti.

Rusya'nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik." diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar diledik." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

Putin: Hassas bölgesel konuları görüşeceğiz

Putin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fuar ziyareti sırasında sivil ve askeri alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.

Bunun sadece Rusya'nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz." 

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti. 1 saat 20 dakika süren baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunuyor.

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