İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu, bu sabah yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında öldürülen 2 İsraillinin asker kökenli olduğunu açıkladı.

KUDÜS

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaralarken, 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Batı Şeria'daki Ofra isimli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsraillinin öldürülmesinin ardından İsrail güçleri bölgedeki baskınlarını artırdı.

Ramallah kenti başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri baskınlara tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklama göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 8 Filistinliyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Öte yandan İsrail güçleri Ramallah kenti girişindeki El-Bire bölgesinde birisi kız çocuğu olmak üzere 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ofra saldırısında öldürülen 2 İsrailli asker kökenli

İsrail ordusu, bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu öldürülen 2 İsraillinin asker kökenli olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca saldırıda ağır şekilde yaralanan 2 kişiden birinin de asker kökenli olduğu belirtilirken, ölen askerlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.



Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.



Öte yandan sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.



Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.



Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.