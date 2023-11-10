Dolar
28.53
Euro
30.50
Altın
1,937.36
ETH/USDT
2,092.30
BTC/USDT
37,340.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya

İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülen ve daha önce 1400 olarak açıklanan ölü sayısını 1200 olarak düzeltti.

Mustafa Deveci  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

Kudüs

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'deki duruma ilişkin bugün aldığı karara tepki için bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1400 yerine 1200 yazması dikkati çekti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerinin sayısının düzeltildiğini belirtti.

İsrail makamları daha önceki açıklamalarında 7 Ekim'deki saldırılarda öldürülenlerin sayısını 1400 olarak duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs arızası duraklarda yolcu yoğunluğuna yol açtı
Türkiye'nin birçok kentinde 12 Kasım'da "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
1915 Çanakkale Köprüsü'ne küresel düzeyde birincilik ödülü
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

İsrail, 7 Ekim'de öldürülenlerin sayısını 200 kişi azalttı

GÖRÜŞ-İsrail’in Filistinlileri tehcir politikasının sonuçları ne olur?

GÖRÜŞ- 7 Ekim sonrası Arap devletlerinin Filistin senaryoları

GÖRÜŞ - İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin garantörlüğü

GÖRÜŞ - İsrail-Filistin çatışmasında Türkiye'nin garantörlüğü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet