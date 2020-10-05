Euro
9.16
Dolar
7.78
BIST 100
1,155.21
Altın
1,907.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 27 bin 192'ye yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 05.10.2020
İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Téhéran

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 235 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 902 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 192'ye, vaka sayısının da 475 bin 674'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 167'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 392 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 151 bin 445 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da böylece salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken can kaybı da en son 28 Temmuz'da günlük 235 olmuştu.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilave tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere’de teknik hata nedeniyle 15 bin 841 Kovid-19 vakasının kayıtlara geçmediği belirlendi
DSÖ'nün raporunda Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi
Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 235 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Salgın döneminde okların ilk kez atıldığı Türkiye 'güven' verdi

'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'

'Nefes darlığı olan hastalarımız 'Lütfen beni uyutun' diye yalvarıyor'
AB Komisyon Başkanı von der Leyen, Kovid-19 şüphesiyle kendini tecrit etti

AB Komisyon Başkanı von der Leyen, Kovid-19 şüphesiyle kendini tecrit etti
İran Kovid-19 Bilim Kurulu üyesi Merdani: Koronavirüsün Tahran'daki artışı endişe boyutunun çok üstünde

İran Kovid-19 Bilim Kurulu üyesi Merdani: Koronavirüsün Tahran'daki artışı endişe boyutunun çok üstünde