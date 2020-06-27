Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,242.40
Altın
1,769.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 10 bin 364'e yükseldiğini açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 27.06.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Tahran
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 artarak 10 bin 364'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 125 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 456 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 364'e, vaka sayısının da 220 bin 180'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 928'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 180 bin 661 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 583 bin 542 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan ve Rezevi Horasanı eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Sistan-Beluçistan, Buşehr, Loristan ve Gülistan'ın da riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu Asya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
PCR testi şartı arayan ülkelere gidecekler ücretli test yaptırabilecek
Belçika'da son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüsle 40 gün mücadele eden genç hastadan yaşıtlarına uyarı

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İranlı yolcuları taşıyan uçak, İstanbul'a geldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi

Tahran'ın doğusunda büyük bir patlama meydana geldi

'Yemen'de kaybeden taraf Suudi Arabistan'

'Yemen'de kaybeden taraf Suudi Arabistan'
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı