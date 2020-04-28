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Dünya, Koronavirüs

Cezayir'de Kovid-19 karantinası uzatıldı

Cezayir hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresinin 14 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Halime Afra Aksoy   | 28.04.2020
Cezayir'de Kovid-19 karantinası uzatıldı

Cezayir

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakan Abdulaziz Cerrad, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ülkenin 48 vilayetinde uygulanan karantina ve bu kapsamda alının tedbirlerin uygulanma süresinin 15 gün daha uzatıldığını ifade etti. 

Cerrad, halktan, salgının ekonomik, sosyal ve sağlık alanında yarattığı zorlukların farkına vararak, Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için günümüzde tek çözüm olan hijyen ile sosyal mesafeyi gözetmelerini ve virüs konusundaki farkındalıklarını korumalarını istedi.

Cezayir'de Kovid-19'la mücadele kapsamında eğitim-öğretime ara verilmesi ve her türlü siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin durdurulmasının yanı sıra mart ayının ortalarından bu yana 48 vilayette uygulanan karantina 29 Nisan'da sona eriyor.

Cezayir hükümeti dün Kovid-19 önlemleri kapsamında durdurulan bazı ticari faaliyetlerin yeniden başladığını duyurmuştu.

Ülkede ayrıca salgın kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı saatleri de 24 Nisan'da alınan kararla 9 ilde 16 saatten 14 saate düşürülmüştü. Cezayir'de salgının merkezi haline gelen El-Buleyde kentindeki genel karantina uygulaması da kısmi sokağa çıkma yasağına çevrilmişti.

Son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle 432 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 3 bin 517'ye yükseldi.

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