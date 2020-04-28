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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanı Altun: Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Enes Kaplan   | 28.04.2020
İletişim Başkanı Altun: Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.

Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

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