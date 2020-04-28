İletişim Başkanı Altun: Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Ankara
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.
Turkey continues to deliver medical supplies to its friends and allies.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 27, 2020
We are proud to announce that 500,000 surgical masks and other PPE will arrive at @Andrews_JBA tomorrow.
We stand in solidarity with the United States, our NATO ally, against COVID-19. https://t.co/zLIvWK2hfu
Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.